Federica Pellegrini racconta: “Prima notte senza febbre, non avevo gusto e olfatto” (Di domenica 18 ottobre 2020) Federica Pellegrini continua la sua convalescenza dopo aver contratto il Coronavirus. La nuotatrice italiana ha raccontato ai suoi followers su Instagram le sue sensazioni: "Ciao a tutti, inizia il mio quarto giorno di quarantena, stanotte è stata la prima che non ho avuto bisogno della tachipirina perché non ho avuto febbre. Però ieri è stata la giornata più tosta perché ho avuto mal di testa tutto il giorno e febbre a 37.4 senza poter prendere la tachipirina perché era troppo bassa. Ho perso prima il gusto e poi l'olfatto. Non sento gusti e odori e ieri ero tutta rotta, era come avere un peso sullo sterno incredibile. Ora questo peso è andato un po’ via, si è alleviato, ma ho la ... Leggi su itasportpress (Di domenica 18 ottobre 2020)continua la sua convalescenza dopo aver contratto il Coronavirus. La nuotatrice italiana hato ai suoi followers su Instagram le sue sensazioni: "Ciao a tutti, inizia il mio quarto giorno di quarantena, staè stata la prima che non ho avuto bisogno della tachipirina perché non ho avuto. Però ieri è stata la giornata più tosta perché ho avuto mal di testa tutto il giorno ea 37.4poter prendere la tachipirina perché era troppo bassa. Ho perso prima ile poi l'olfatto. Non sento gusti e odori e ieri ero tutta rotta, era come avere un peso sullo sterno incredibile. Ora questo peso è andato un po’ via, si è alleviato, ma ho la ...

