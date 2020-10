Fabrizio Corona positivo al Covid, Nina Moric lo accusa: “Ha invitato Carlos a casa sua, io ho chiamato il 112” (Di domenica 18 ottobre 2020) E’ noto a tutti come il rapporto tra l’ex re dei paparazzi Fabrizio Corona e la moglie Nina Moric – genitori di Carlos Maria – è sempre stato caratterizzato da momenti di alti e bassi: se in un primo momento infatti dopo varie vicissitudini i due avevano trovato un punto di incontro per amore del figlio e recentemente si erano anche scambiati parole di stima e affetto, poi le cose sono radicalmente cambiate e i rapporti tra Nina e Fabrizio si sono incrinati. Era stata la modella a postare due audio sui social: il primo tra lei e Fabrizio in cui Nina chiede all’ex marito il motivo per cui sta creando dei traumi al figlio – che viveva con il padre – e soprattutto perchè utilizzava ... Leggi su isaechia (Di domenica 18 ottobre 2020) E’ noto a tutti come il rapporto tra l’ex re dei paparazzie la moglie– genitori diMaria – è sempre stato caratterizzato da momenti di alti e bassi: se in un primo momento infatti dopo varie vicissitudini i due avevano trovato un punto di incontro per amore del figlio e recentemente si erano anche scambiati parole di stima e affetto, poi le cose sono radicalmente cambiate e i rapporti trasi sono incrinati. Era stata la modella a postare due audio sui social: il primo tra lei ein cuichiede all’ex marito il motivo per cui sta creando dei traumi al figlio – che viveva con il padre – e soprattutto perchè utilizzava ...

stanzaselvaggia : Se Fabrizio Corona che è in isolamento domiciliare da un anno, è positivo al Coronavirus, bisogna preoccuparsi. - IsaeChia : #FabrizioCorona positivo al #Covid, #NinaMoric lo accusa: “Ha invitato #Carlos a casa sua, io ho chiamato il 112” - ketty54Maso : RT @stanzaselvaggia: Se Fabrizio Corona che è in isolamento domiciliare da un anno, è positivo al Coronavirus, bisogna preoccuparsi. - esthetiqueenfer : RT @stanzaselvaggia: Se Fabrizio Corona che è in isolamento domiciliare da un anno, è positivo al Coronavirus, bisogna preoccuparsi. - codeghino10 : RT @ilgiornale: Nina Moric si è scagliata pubblicamente contro Fabrizio Corona. L'uomo avrebbe invitato il figlio Carlos a casa nonostante… -