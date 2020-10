Emilia Romagna: gratis i test sierologici nelle farmacie per studenti e famiglie (Di domenica 18 ottobre 2020) La Regione Emilia Romagna scommette sul tracciamento per contenere il covid. Infatti da lunedì 19 mette a disposizione gratis i test sierologici nelle farmacie per gli studenti e i loro familiari. “È ora che anche il Piemonte si metta al al passo dielle regioni più virtuose” scrivono il vice presidente della Commissione sanità regionale Piemonte, Domenico Rossi, e l’altro esponente dem Daniele Valle“L’Abruzzo segua il buon esempio dell’Emilia Romagna e renda possibile anche nella nostra regione l’esecuzione dei test e sierologici rapidi in farmacia, interamente gratuiti per studenti e ... Leggi su laprimapagina (Di domenica 18 ottobre 2020) La Regionescommette sul tracciamento per contenere il covid. Infatti da lunedì 19 mette a disposizioneper glie i loro familiari. “È ora che anche il Piemonte si metta al al passo dielle regioni più virtuose” scrivono il vice presidente della Commissione sanità regionale Piemonte, Domenico Rossi, e l’altro esponente dem Daniele Valle“L’Abruzzo segua il buon esempio dell’e renda possibile anche nella nostra regione l’esecuzione deirapidi in farmacia, interamente gratuiti pere ...

