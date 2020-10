Dpcm, via al super-vertice: "Rischio disordini sociali". Altissima tensione e parole grosse (Di domenica 18 ottobre 2020) Poco prima delle 10 del mattino è iniziata la riunione tra governo, regioni ed Enti Locali sulle misure per il contenimento del coronavirus. All'ordine del giorno il nuovo Dpcm. Il ministro per gli Affari regionali, Francesco Boccia ha infatti convocato per la mattinata di domenica 18 ottobre il vertice con Regioni, Anci e Upi. Al tavolo partecipano il ministro dell'Università, Gaetano Manfredi e il commissario all'emergenza, Domenico Arcuri, il ministro della Salute, Roberto Speranza, la ministra della Scuola, Lucia Azzolina, la ministra dei Trasporti, Paola De Micheli, e il capo della Protezione civile, Angelo Borrelli. In rappresentanza delle regioni e degli enti locali, alla riunione prendono parte il presidente della Conferenza delle Regioni Stefano Bonaccini, dell'Upi Michele De Pascale, dell'Anci Antonio De Caro. Ci sono anche il ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 18 ottobre 2020) Poco prima delle 10 del mattino è iniziata la riunione tra governo, regioni ed Enti Locali sulle misure per il contenimento del coronavirus. All'ordine del giorno il nuovo. Il ministro per gli Affari regionali, Francesco Boccia ha infatti convocato per la mattinata di domenica 18 ottobre ilcon Regioni, Anci e Upi. Al tavolo partecipano il ministro dell'Università, Gaetano Manfredi e il commissario all'emergenza, Domenico Arcuri, il ministro della Salute, Roberto Speranza, la ministra della Scuola, Lucia Azzolina, la ministra dei Trasporti, Paola De Micheli, e il capo della Protezione civile, Angelo Borrelli. In rappresentanza delle regioni e degli enti locali, alla riunione prendono parte il presidente della Conferenza delle Regioni Stefano Bonaccini, dell'Upi Michele De Pascale, dell'Anci Antonio De Caro. Ci sono anche il ...

È iniziato l'incontro tra Governo e Regioni convocato dal ministro per gli Affari Regionali Francesco Boccia. Presenti anche il commissario straordinario per l'emergenza Domenico Arcuri, il capo della ...

