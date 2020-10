Covid 19, morto medico di famiglia del distretto di Secondigliano (Di domenica 18 ottobre 2020) Il medico di famiglia del quartiere di Secondigliano aveva contratto il Covid-19 assistendo uno dei suoi pazienti. Era ricoverato in gravi condizioni. A Napoli è deceduto il medico di famiglia, che aveva contratto il Covid-19 assistendo i suoi pazienti. Il medico, del distretto sanitario del quartiere di Secondigliano, era ricoverato in gravi condizioni da poco … Leggi su 2anews (Di domenica 18 ottobre 2020) Ildidel quartiere diaveva contratto il-19 assistendo uno dei suoi pazienti. Era ricoverato in gravi condizioni. A Napoli è deceduto ildi, che aveva contratto il-19 assistendo i suoi pazienti. Il, delsanitario del quartiere di, era ricoverato in gravi condizioni da poco …

LaStampa : Morto a 33 anni per Covid l’influencer ucraino negazionista: “Il virus è una bufala” diceva - fattoquotidiano : ORA QUESTI NON PARLANO PIÙ Quelli che 'Covid è morto', 'Zero emergenza', 'Stadi aperti' Leggi:… - andreapurgatori : Qualcuno può darmi notizie del professor #Zangrillo o in alternativa del virus clinicamente morto? Così, per una q… - smilypapiking : RT @LilianaArmato: 'Ma la gente non vuole vedere, e spesso si rifiuta di capire.' Leggete invece, guardate e cercate di capire voi che mi… - ninolauro : Bisogna far capire al popolo che il virus così come lo descrivono non esiste e non è mortale... NESSUNO È MORTO A C… -