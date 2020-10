Coronavirus in Sicilia | lockdown anche a Randazzo | è il 4° comune “zona rossa”

Leggi su meteoweb.eu

(Di domenica 18 ottobre 2020) Scatta una nuova zona rossa in, nel catanese, dove 97 casi positivi al Covid-19 sono stati accertati attraverso il tampone molecolare e altri sessanta con quello rapido: un vero cluster territorializzato. Il provvedimento è stato preso dal presidente della Regione Nello Musumeci, d’intesa con l’assessore alla Salute Ruggero Razza, per contrastare la diffusione del. L’ordinanza, appena firmata, restera’ in vigore fino alle 24 del 26 ottobre. In particolare nella cittadina alle pendici dell’Etna sara’ vietata la circolazione, a piedi o con qualsiasi mezzo pubblico o privato, all’interno del territorio comunale, fatta eccezione per indifferibili esigenze lavorative, situazioni di necessita’ e motivi di salute, maper ...