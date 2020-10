Coronavirus, Antonio Ricci ricoverato ad Albenga (Di domenica 18 ottobre 2020) Antonio Ricci Antonio Ricci è positivo al Coronavirus. Il patron di Striscia la Notizia è ora ricoverato nella sua Albenga, città dove è nato 70 anni fa, presso l’ospedale Santa Maria di Misericordia. Stando a quanto si apprende, il ricovero sarebbe avvenuto per ragioni precauzionali, su consiglio dei medici in accordo con la famiglia. Il tg satirico di Canale 5, che durante la pandemia è andato sempre in onda fino a giugno, proseguirà regolarmente la nuova stagione – ’sottotilata’ La Voce dell’Insofferenza – con Ficarra e Picone alla conduzione. Quello di Ricci è soltanto l’ultimo dei casi di positività al Covid-19 nel mondo dello spettacolo e della TV. ... Leggi su davidemaggio (Di domenica 18 ottobre 2020)è positivo al. Il patron di Striscia la Notizia è oranella sua, città dove è nato 70 anni fa, presso l’ospedale Santa Maria di Misericordia. Stando a quanto si apprende, il ricovero sarebbe avvenuto per ragioni precauzionali, su consiglio dei medici in accordo con la famiglia. Il tg satirico di Canale 5, che durante la pandemia è andato sempre in onda fino a giugno, proseguirà regolarmente la nuova stagione – ’sottotilata’ La Voce dell’Insofferenza – con Ficarra e Picone alla conduzione. Quello diè soltanto l’ultimo dei casi di positività al Covid-19 nel mondo dello spettacolo e della TV. ...

StefaniaPetyx : È l’unico caso di #coronavirus in cui temo più per il virus! Forza Antonio ?? #AntonioRicci #forzaAntonio… - SkyTG24 : #AntonioRicci positivo al #coronavirus e ricoverato in ospedale ad Albenga - Open_gol : «I sindaci sono abituati ad assumersi le loro responsabilità. Vorremmo che tutte le istituzioni facessero lo stesso… - Affaritaliani : #COVID19: @antonioricci1 ricoverato ad Albenga per ragioni precauzionali #striscialanotizia #positivo - Antonio_Caramia : RT @Antonio_Caramia: ??Terapie Intensive e Area Medica per Regione?? #18ottobre A SX valori assoluti; a DX % posti letto occupati da paz. #C… -