Conte, nuovo Dpcm: “Coprifuoco nelle piazze” (Di domenica 18 ottobre 2020) Il premier Conte vara il nuovo Dpcm con le linee da seguire. “Il provvedimento dovrà consentirci di affrontare la nuova ondata. Non possiamo perdere tempo. Dobbiamo scongiurare un nuovo lockdown. I sindaci potranno chiudere le piazze dove ci potrebbe essere assembramento. No però ad una nuova battuta d’arresto. Al massimo sei persone al tavolo e tutti i ristoratori dovranno affiggere un cartello. Incrementeremo con un provvedimento del ministro Dadone lo smart working. Daremo una settimana di tempo alle palestre per allinearsi ai protocolli di sicurezza. … Dobbiamo tutelare la salute e l’economia“. … Le misure più efficaci rimangono le misure di precauzione. La strategia non è e non può essere la stessa della primavera: in questi mesi abbiamo ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 18 ottobre 2020) Il premiervara ilcon le linee da seguire. “Il provvedimento dovrà consentirci di affrontare la nuova ondata. Non possiamo perdere tempo. Dobbiamo scongiurare unlockdown. I sindaci potranno chiudere le piazze dove ci potrebbe essere assembramento. No però ad una nuova battuta d’arresto. Al massimo sei persone al tavolo e tutti i ristoratori dovranno affiggere un cartello. Incrementeremo con un provvedimento del ministro Dadone lo smart working. Daremo una settimana di tempo alle palestre per allinearsi ai protocolli di sicurezza. … Dobbiamo tutelare la salute e l’economia“. … Le misure più efficaci rimangono le misure di precauzione. La strategia non è e non può essere la stessa della primavera: in questi mesi abbiamo ...

NicolaPorro : Il governo, dormiente fino alla seconda ondata, s'è desto: è di nuovo ora delle conferenze stampa di #Conte. Parole… - Corriere : ???? ULTIM'ORA – Il premier Conte parlerà stasera in tv - Adnkronos : Nuovo #Dpcm, #Conte parla alle 20 - mattgiul : RT @christianrocca: Conte ricomincia la pantomima dei discorsi in tv non sapendo assolutamente che cosa fare - PennyDreadfull_ : RT @mariamacina: Dopo la dichiarazione di Conte sul MES , qualcosa di nuovo dovrà succedere. Vogliono continuare intestarditi su una strada… -