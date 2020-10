Calciomercato Juventus | Dybala in partenza | il sostituto è un gioiellino croato

Leggi su tuttojuve24

(Di domenica 18 ottobre 2020) Inizio di stagione non facile pere la sua. L’argentino non è ancora riuscito a scendere in campo con i bianconeri e intanto la squadra ha faticato ottenendo fin qui una sola vittoria sul campo in Serie A .Il numero 10 ha dovuto prima recuperare dall’infortunio muscolare che lo aveva colpito sul finale di stagione e poi con una gastroenterite che lo ha tormentato in Nazionale.non è sceso in campo neanche con il Crotone e sembrerebbe aver litigato anche con Paratici negli spogliatoi. Inoltre lo stesso calciatore sui social avrebbe manifestato il suo malcontento per esser stato convocato ma lasciato in panchina per tutti i 90′. In attesa di recuperarlo per la Champions di martedì, la Juve si guarda intorno pensando a come, eventualmente, sostituirlo. LEGGI ANCHE: ...