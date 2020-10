Bonucci: "Juve bisogna crescere. Adesso pensiamo alla Champions" (Di domenica 18 ottobre 2020) TORINO - C'è delusione tra i giocatori della Juventus per il pareggio contro il Crotone neopromosso. L'occasione per voltare pagina, però, è dietro l'angolo, grazie alla Champions . "Dispiace per il ... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 18 ottobre 2020) TORINO - C'è delusione tra i giocatori dellantus per il pareggio contro il Crotone neopromosso. L'occasione per voltare pagina, però, è dietro l'angolo, grazie. "Dispiace per il ...

