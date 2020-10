Benevento | protestano i genitori | “La didattica a distanza non è scuola”

Leggi su anteprima24

(Di domenica 18 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minuti“Lanon è scuola”. Con questo slogan un gruppo diè sceso in strada per un presidio al fine di manifestare il proprio dissenso rispetto al contenuto dell’ordinanza del presidente della Regione Campania che ha chiuso fino alla fine del mese di ottobre le scuole e riavviato la. I, i cui figli frequentano alcuni plessi scolastici come la Pietà, la San Filippo o la Pascoli, avevano in animo in un primo momento di bloccare la circolazione stradale alla fine del viale Mellusi prima dello slargo di piazza Risorgimento ma dopo una discussione al loro interno hanno deciso di dare vita ad una protesta più soft. I manifestanti ...