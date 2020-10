Antonella Clerici: chi è, anni, carriera, curiosità, vita privata (Di domenica 18 ottobre 2020) Torna puntuale l’appuntamento della domenica con Domenica in. Ospite della puntata in onda oggi, Antonella Clerici, protagonista su Rai1 con il nuovo programma di successo ‘E’ sempre mezzogiorno’. Quest’ultima si collegherà dalla sua casa in Piemonte per raccontarsi tra vita privata e nuovi progetti televisivi. Antonella Clerici: chi è, età, carriera Antonella Clerici è nata a Legnano il 6 dicembre del 1962. Si è diplomata al Liceo Classico e ha conseguito una laurea in giurisprudenza. Dopo aver debuttato negli anni ’80 in reti minori, è diventata famosa quando è passata alla Rai e ha iniziato a condurre negli ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 18 ottobre 2020) Torna puntuale l’appuntamento della domenica con Domenica in. Ospite della puntata in onda oggi,, protagonista su Rai1 con il nuovo programma di successo ‘E’ sempre mezzogiorno’. Quest’ultima si collegherà dalla sua casa in Piemonte per raccontarsi trae nuovi progetti televisivi.: chi è, età,è nata a Legnano il 6 dicembre del 1962. Si è diplomata al Liceo Classico e ha conseguito una laurea in giurisprudenza. Dopo aver debuttato negli’80 in reti minori, è diventata famosa quando è passata alla Rai e ha iniziato a condurre negli ...

CorriereCitta : Antonella Clerici: chi è, anni, carriera, curiosità, vita privata #antonellaclerici #domenicain - marcoluci1 : RT @bubinoblog: DOMENICA IN, È QUI LA FESTA PER MARA! CARLO CONTI INTERVISTA LA SIGNORA DELLA DOMENICA - marcoluci1 : #BOOM !!! DOMENICA IN, È QUI LA FESTA PER MARA! CARLO CONTI INTERVISTA LA SIGNORA DELLA DOMENICA - gianlu_79 : RT @bubinoblog: DOMENICA IN, È QUI LA FESTA PER MARA! CARLO CONTI INTERVISTA LA SIGNORA DELLA DOMENICA - _PuntoZip_ : Oggi in TV: A Domenica In, su Rai1, Antonella Clerici e la virologa Ilaria Capua – Una sorpresa per il compleanno d… -