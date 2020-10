Verissimo, puntata del 17 ottobre: Demet Özdemir (Sanem) tra gli ospiti (Di sabato 17 ottobre 2020) Verissimo, gli ospiti della puntata di sabato 17 ottobre 2020 in onda su Canale 5: Demet Özdemir di Daydreamer, Eva Grimaldi e altri. Verissimo continua la sua marcia nel palinsesto del weekend di Canale 5. La formula del programma è sempre la stessa, Silvia Toffanin intervista l’ospite famoso di turno, rigorosamente distanziati, ottenendo informazioni inedite. Nella puntata di oggi, dopo l’intervista a Can Yaman, a Verissimo arriva anche la co-protagonista femminile della soap Daydreamer – Le Ali del Sogno, Demet Ozdemir. L’appuntamento è per oggi, sabato 17 ottobre 2020, alle 16:00 su Canale 5. Come sempre alla conduzione troveremo sempre Silvia ... Leggi su dituttounpop (Di sabato 17 ottobre 2020), glidelladi sabato 172020 in onda su Canale 5:Özdemir di Daydreamer, Eva Grimaldi e altri.continua la sua marcia nel palinsesto del weekend di Canale 5. La formula del programma è sempre la stessa, Silvia Toffanin intervista l’ospite famoso di turno, rigorosamente distanziati, ottenendo informazioni inedite. Nelladi oggi, dopo l’intervista a Can Yaman, aarriva anche la co-protagonista femminile della soap Daydreamer – Le Ali del Sogno,Ozdemir. L’appuntamento è per oggi, sabato 172020, alle 16:00 su Canale 5. Come sempre alla conduzione troveremo sempre Silvia ...

MediasetPlay : Una esclusiva direttamente dalla puntata di ieri di #Verissimo! ?? - lifestyleblogit : Verissimo, la puntata del 17 ottobre - - Chicca_colors : @Baghera81345343 Questo è verissimo purtroppo, se la tiene buona ed é parecchio succube di lei, quando c'è lei é in… - demetcansonay : RT @CinguettaTV: Sabato puntata da non perdere di #Verissimo, primi ospiti annunciati nel salotto di Silvia Toffanin: per la prima volta in… - sadecedemet1 : RT @CinguettaTV: Sabato puntata da non perdere di #Verissimo, primi ospiti annunciati nel salotto di Silvia Toffanin: per la prima volta in… -