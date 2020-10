Serie A | il Milan e Ibra stendono l’Inter 2-1 | ma i tifosi dimenticano la pandemia…

Leggi su calcioblog

(Di sabato 17 ottobre 2020) Il numero di spettatori a San Siro era limitato, ma fuori dallo stadio non c’era alcun limite e così i, prima della partita, per manifestare la vicinanza alla propria squadra, hanno creato degli assembramenti, dimenticando che la pandemia da coronavirus è ancora in corso e che la seconda ondata sta facendo raggiungere picchi di contagi giornalieri. Il derby dio che si è giocato oggi, con l’Inter nelle vesti di padrona di casa e ilvittorioso per 2-1, lo ricorderemo anche per questo, per le immagini anacronistiche diammassati ad aspettare la squadra fuori dal Meazza. Assembramenti fuori da San Siro during theA match between FC Internazionale and ACat Stadio Giuseppe Meazza on ...