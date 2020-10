Sardegna Open, Cecchinato in finale. Battuto Petrovic (Di sabato 17 ottobre 2020) CAGLIARI - Marco Cecchinato è in finale nel Forte Village Sardegna Open, torneo che si sta tenendo in questi giorni sulla terra rossa del resort di Pula, in provincia di Cagliari. Il tennista ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 17 ottobre 2020) CAGLIARI - Marcoè innel Forte Village, torneo che si sta tenendo in questi giorni sulla terra rossa del resort di Pula, in provincia di Cagliari. Il tennista ...

WeAreTennisITA : ?? Fognini positivo al Covid-19? Fabio Fognini si è quindi ritirato dal Forte Village Sardegna Open, ieri ha giocat… - Mamiro10 : @ATPTour Sardegna Open @federtennis Semifinal ????Marco Cecchinato #77 a ????Danilo Petrovic #136 ????Laslo Djere #63 a… - flamminiog : RT @SuperTennisTv: ?? #Cecchinato torna in finale in un torneo #ATP dopo un anno e otto mesi! Domani giocherà per il titolo del Forte Vill… - flamminiog : RT @federtennis: Si ferma in SF l'avventura di #Musetti al Forte Village Sardegna Open: il 18enne è costretto a ritirarsi per un problema a… - fabrizsaporito : RT @SuperTennisTv: ?? #Cecchinato torna in finale in un torneo #ATP dopo un anno e otto mesi! Domani giocherà per il titolo del Forte Vill… -