Sampdoria-Lazio 2-0 Diretta | raddoppia Augello

(Di sabato 17 ottobre 2020) 41'pt GOL: Primo gol in serie A per: angolo per la Samp, la palla schizza fuori dall'area di rigore e arriva sui piedi del difensore che, tutto solo, col sinistro di prima...

Gazzetta_it : Gol! Sampdoria - Lazio 2-0, rete di Augello T. (SAM) - KagisoJeff : RT @SuperSportBlitz: #SerieA – Goal Alert: Sampdoria *2-0 Lazio *(Augello 41‘) #SSFootball - NoticiasNotifan : Sampdoria 2 - 0 Lazio - Serie A 2020/21 - Fecha 4 - Gol de Tommaso Augello - vesnaisab : Sampdoria-Lazio 2:0 - TipsterTan : Sampdoria - Lazio ? -

Ultime Notizie dalla rete : Sampdoria Lazio

GENOVA - Sampdoria e Lazio in campo nell'anticipo delle ore 18 allo stadio "Luigi Ferraris" di Genova). Ranieri non rischia e inizialmente lascia in panchina i nuovi acquisti Keita e Adrien Silva.25'pt Scivola nel momento della conclusione Luis Alberto. E azione che sfuma per la Lazio. 20'pt Lazio altissima e in pressione in questo momento. La Samp non trova spazio e perde palla con Candreva.