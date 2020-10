S.W.A.T. 3 e Bull 4 tra vecchi amici e ritorni al passato: anticipazioni 24 ottobre (Di sabato 17 ottobre 2020) S.W.A.T. 3 e Bull 4 tornano su Rai2 questa sera e lo stesso succederà anche la prossima settimana, sabato 24 ottobre, con i nuovi episodi che spingeranno i nostri protagonisti tra vecchi amici e ritorni al passato. Cosa vedremo e fino a quando andranno in onda le due serie? Salvo cambiamenti dell’ultimo momento, S.W.A.T. 3 e Bull 4 concluderanno la loro corsa regalando ai fan gli episodi finali senza alcuna pausa e, addirittura, la Rai ha già annunciato che a gennaio S.W.A.T. riprenderà la sua corsa con i primi episodi della quarta stagione. Tutti felici quindi, ma cosa succederà nei nuovi episodi? S.W.A.T. 3 e Bull 4 torneranno in onda questa sera con tre nuovi episodi. Ad aprire le danze sarà la terza ... Leggi su optimagazine (Di sabato 17 ottobre 2020) S.W.A.T. 3 e4 tornano su Rai2 questa sera e lo stesso succederà anche la prossima settimana, sabato 24, con i nuovi episodi che spingeranno i nostri protagonisti traal. Cosa vedremo e fino a quando andranno in onda le due serie? Salvo cambiamenti dell’ultimo momento, S.W.A.T. 3 e4 concluderanno la loro corsa regalando ai fan gli episodi finali senza alcuna pausa e, addirittura, la Rai ha già annunciato che a gennaio S.W.A.T. riprenderà la sua corsa con i primi episodi della quarta stagione. Tutti felici quindi, ma cosa succederà nei nuovi episodi? S.W.A.T. 3 e4 torneranno in onda questa sera con tre nuovi episodi. Ad aprire le danze sarà la terza ...

