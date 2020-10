Roma-Benevento: le dichiarazioni di Fonseca e Inzaghi (Di sabato 17 ottobre 2020) Domani, domenica 18 ottobre 2020, alle 20.45 all’Olimpico andrà in scena Roma-Benevento, gara valida per la quarta giornata di campionato di Serie A. Queste le dichiarazioni di Fonseca e Inzaghi in conferenza stampa. Le dichiarazioni di Fonseca L’allenatore giallorosso in conferenza stampa ha confermato la presenza di Mirante in porta e per la Coppa ha chiarito: “Mirante sarà titolare domani, vedremo dopo“. Alla domanda se Pellegrini abbia una rendita migliore vicino alla porta ha risposto: Pellegrini può giocare in diverse posizioni, contro il Verona ha giocato nella stessa posizione in nazionale. Può fare questa, può fare il trequartista oppure giocare più indietro. In queste tre ... Leggi su sport.periodicodaily (Di sabato 17 ottobre 2020) Domani, domenica 18 ottobre 2020, alle 20.45 all’Olimpico andrà in scena, gara valida per la quarta giornata di campionato di Serie A. Queste lediin conferenza stampa. LediL’allenatore giallorosso in conferenza stampa ha confermato la presenza di Mirante in porta e per la Coppa ha chiarito: “Mirante sarà titolare domani, vedremo dopo“. Alla domanda se Pellegrini abbia una rendita migliore vicino alla porta ha risposto: Pellegrini può giocare in diverse posizioni, contro il Verona ha giocato nella stessa posizione in nazionale. Può fare questa, può fare il trequartista oppure giocare più indietro. In queste tre ...

OfficialASRoma : ?? @EdDzeko ha segnato tre gol in due partite contro il Benevento 10 numeri in vista della partita di domani ??… - FBiasin : #SerieA, ingaggi al lordo (via #Gazzetta) Juve 236 Inter 149 Roma 112 Napoli 105 Milan 90 Lazio 83 Fiorentina 55 T… - elena_minnetti : RT @OfficialASRoma: ?? @EdDzeko ha segnato tre gol in due partite contro il Benevento 10 numeri in vista della partita di domani ?? https… - MrHan730 : RT @OfficialASRoma: ?? @EdDzeko ha segnato tre gol in due partite contro il Benevento 10 numeri in vista della partita di domani ?? https… - dzeko_diamond : RT @OfficialASRoma: ?? @EdDzeko ha segnato tre gol in due partite contro il Benevento 10 numeri in vista della partita di domani ?? https… -