Roma, bagni lerci e struttura degradata: chiuso affittacamere abusivo (Di sabato 17 ottobre 2020) Gli agenti della Polizia di Stato del commissariato Esquilino, diretto da Stefania D’Andrea, unitamente a personale dell’U.P.G.S.P., nella giornata di giovedì scorso, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio, finalizzato al contrasto dell’immigrazione clandestina e alle verifiche anti Covid. Durante il servizio, si è proceduto al controllo amministrativo di un’affittacamere in via Principe Amedeo dopo alcuni esposti pervenuti al commissariato. Qui sono state riscontrate numerose irregolarità tra cui l’innalzamento del numero dei posti letto, degrado degli impianti elettrici, bagni in scarse condizioni igienico sanitarie, bagagli che intralciavano le vie di fuga e la totale mancanza delle attrezzature antincendio. Il titolare della struttura ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 17 ottobre 2020) Gli agenti della Polizia di Stato del commissariato Esquilino, diretto da Stefania D’Andrea, unitamente a personale dell’U.P.G.S.P., nella giornata di giovedì scorso, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio, finalizzato al contrasto dell’immigrazione clandestina e alle verifiche anti Covid. Durante il servizio, si è proceduto al controllo amministrativo di un’in via Principe Amedeo dopo alcuni esposti pervenuti al commissariato. Qui sono state riscontrate numerose irregolarità tra cui l’innalzamento del numero dei posti letto, degrado degli impianti elettrici,in scarse condizioni igienico sanitarie, bagagli che intralciavano le vie di fuga e la totale mancanza delle attrezzature antincendio. Il titolare della...

CorriereCitta : Roma, bagni lerci e struttura degradata: chiuso affittacamere abusivo - lanini66 : @lucatelese L’altro ieri a Roma 8 h e 27 min di fila per un tampone, 2 bagni chimici e 3 infermieri che operavano il prelievo. - simo21mi1 : RT @AttivoTop: ??????????????Incontro questo ragazzo cubano nei bagni di #SelvaCandida a Roma ... e guardate come va a finire!!! ???? I met him in a… - GHERARDIMAURO1 : RT @CarloRienzi: Questa situazione inaccettabile rappresenta un danno per i cittadini, con pericoli sul fronte dell’ordine pubblico e su qu… - Codacons : RT @CarloRienzi: Questa situazione inaccettabile rappresenta un danno per i cittadini, con pericoli sul fronte dell’ordine pubblico e su qu… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma bagni Roma, bagni lerci e struttura degradata: chiuso affittacamere abusivo Il Corriere della Città Sclafani Bagni, sequestrati due daini tenuti dentro ad una recinzione

I carabinieri Forestali del Centro Anticrimine Natura di Palermo - Nucleo Cites hanno effettuato un controllo in un’azienda zootecnica a Sclafani Bagni in località Cassaro e hanno trovato 2 esemplari.

Bagno pulito e attrezzato Suite seduction

Tutti i loghi, marchi e immagini sono dei rispettivi proprietari. I commenti sono di chi li posta. * I nomi delle strutture sono di pura fantasia Le prenotazioni si considerano va ...

I carabinieri Forestali del Centro Anticrimine Natura di Palermo - Nucleo Cites hanno effettuato un controllo in un’azienda zootecnica a Sclafani Bagni in località Cassaro e hanno trovato 2 esemplari.Tutti i loghi, marchi e immagini sono dei rispettivi proprietari. I commenti sono di chi li posta. * I nomi delle strutture sono di pura fantasia Le prenotazioni si considerano va ...