Pensione lavoro usurante: spetta a chi opera in tipografia? (Di sabato 17 ottobre 2020) Ad elencare quelle che sono individuate come lavoro usurante è il decreto 2011 numero 67. Rientrano in tale categoria di lavoratori colodo che svolgono mansioni logoranti oppure coloro che svolgono lavoro notturno per un minimo di giorni l’anno. Lavoratori usuranti, quali sono? Rispondiamo ad un lettore di Pensioniefisco.it che ci scrive per chiedere: Buongiorno,lavoro in tipografia da sempre, ed ho sempre saputo che il lavoro in tipografia era un lavoro usurante. Tant’è vero che in passato, quando ero ragazzo, sentivo che spettava come da contratto, il latte ai dipendenti Tipografi, per via dei prodotti nocivi che si utilizzavano e si utilizzano. Del tipo solventi, ... Leggi su pensioniefisco (Di sabato 17 ottobre 2020) Ad elencare quelle che sono individuate comeè il decreto 2011 numero 67. Rientrano in tale categoria di lavoratori colodo che svolgono mansioni logoranti oppure coloro che svolgononotturno per un minimo di giorni l’anno. Lavoratori usuranti, quali sono? Rispondiamo ad un lettore di Pensioniefisco.it che ci scrive per chiedere: Buongiorno,inda sempre, ed ho sempre saputo che ilinera un. Tant’è vero che in passato, quando ero ragazzo, sentivo cheva come da contratto, il latte ai dipendenti Tipografi, per via dei prodotti nocivi che si utilizzavano e si utilizzano. Del tipo solventi, ...

