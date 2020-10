Paura in Vaticano: un positivo a Santa Marta, la residenza di papa Francesco. Migliorano le Guardie svizzere (Di sabato 17 ottobre 2020) Nuovo caso di Covid in Vaticano. Questa volta a Santa Marta, la residenza di papa Francesco. Lo riferisce il direttore della sala stampa vaticana, Matteo Bruni. “Il malato, al momento asintomatico, è stato posto in isolamento. Come anche coloro che sono venuti in contatto diretto con lui. E ha lasciato temporaneamente Casa Santa Marta, dove abitualmente risiede“. Vaticano, un positivo a Santa Marta, residenza del papa Bruni ha assicurato che si continuano ad osservare tutte le disposizioni. Emanate dalla Santa Sede e dal Governatorato dello Stato della Città del Vaticano. E la salute di tutti ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 17 ottobre 2020) Nuovo caso di Covid in. Questa volta a, ladi. Lo riferisce il direttore della sala stampa vaticana, Matteo Bruni. “Il malato, al momento asintomatico, è stato posto in isolamento. Come anche coloro che sono venuti in contatto diretto con lui. E ha lasciato temporaneamente Casa, dove abitualmente risiede“., undelBruni ha assicurato che si continuano ad osservare tutte le disposizioni. Emanate dallaSede e dal Governatorato dello Stato della Città del. E la salute di tutti ...

