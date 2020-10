Nocera Inferiore | allarme Covid19 | vertice sulla Giustizia

Leggi su anteprima24

"Lo stato di isolamento in cui sono lasciati i Comuni a gestire l' emergenza è diventato preoccupante considerato i recenti sviluppi". A sostenerlo è il sindaco diManlio Torquato che ha deciso di incontrare lunedì prossimo il Presidente del Tribunale Robustella, il Procuratore della Repubblica Centore e il Presidente dell'ordine degli avvocati Guido Casalino per le attività anticovid presso la cittadella giudiziaria. Scopo dell' incontro, che avverrà lunedì prossimo sarà la gestione dell'emergenza sanitaria, per la tutela della salute pubblica e la profilassi anticovid da perseguire per la prevenzione. Obiettivo è ridurre le presenze all'interno del palazzo di ...