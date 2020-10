Napoli, gabbiano impiccato in strada: video agghiacciante sui social (Di sabato 17 ottobre 2020) Dopo l'agghiacciante video del gatto preso a calci da un ragazzo, sulla pagina Facebook del consigliere regionale di Napoli Francesco Borrelli, un'altra scena, inspiegabile, da brividi lungo le strade ... Leggi su leggo (Di sabato 17 ottobre 2020) Dopo l'del gatto preso a calci da un ragazzo, sulla pagina Facebook del consigliere regionale diFrancesco Borrelli, un'altra scena, inspiegabile, da brividi lungo le strade ...

leggoit : Napoli, gabbiano impiccato in strada: video agghiacciante sui social - maury2762 : RT @Animalistiitaly: #Gabbiano impiccato in un ponte a #Napoli. Procederemo per vie legali anche per questo grave crimine. È ora di inaspr… - concylardicl : RT @Animalistiitaly: #Gabbiano impiccato in un ponte a #Napoli. Procederemo per vie legali anche per questo grave crimine. È ora di inaspr… - calzelunghe17 : RT @Animalistiitaly: #Gabbiano impiccato in un ponte a #Napoli. Procederemo per vie legali anche per questo grave crimine. È ora di inaspr… - MicScandroglio : RT @Animalistiitaly: #Gabbiano impiccato in un ponte a #Napoli. Procederemo per vie legali anche per questo grave crimine. È ora di inaspr… -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli gabbiano Orrore a Napoli, gabbiano trovato impiccato a un ponte - IL VIDEO SHOCK Napoli.zon Napoli, gabbiano impiccato in strada: video agghiacciante sui social

Dopo l'agghiacciante video del gatto preso a calci da un ragazzo, sulla pagina Facebook del consigliere regionale di Napoli Francesco Borrelli, un'altra scena (inspiegabile) da brividi ...

Dopo il gattino ucciso a calci ora un gabbiano impiccato. Nuovo terribile episodio di violenza sugli animali a Napoli

Un altro episodio di violenza sugli animali ha riguardato stavolta un gabbiano trovato impiccato ad un cavalcavia di Napoli ...

Dopo l'agghiacciante video del gatto preso a calci da un ragazzo, sulla pagina Facebook del consigliere regionale di Napoli Francesco Borrelli, un'altra scena (inspiegabile) da brividi ...Un altro episodio di violenza sugli animali ha riguardato stavolta un gabbiano trovato impiccato ad un cavalcavia di Napoli ...