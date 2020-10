Napoli-Atalanta 4 a 1. Spirito di squadra e vivacità: doppietta di Lozano, poi Politano e Osimhen al suo primo gol in Italia (Di sabato 17 ottobre 2020) Solitamente devastante, l’Atalanta questa volta comprende cosa vuol dire stare dall’altra parte venendo travolta dal Napoli. Mai in partita al San Paolo gli uomini di Gasperini: sommersi già nel primo tempo dalla squadra di Gattuso che tiene in mano il match per tutta la sua durata, vincendo per 4 a 1. Il Napoli è brioso, divertente: lontano dalla noia mortale della sua versione ancelottiana, ma anche dalla Disneyland sarrista. C’è meno ossessività per gli automatismi, Spirito di squadra ritrovato e tanta, tantissima intensità: e tantissima ne serve d’altronde per mettere in difficoltà l’Atalanta, che è la squadra più estenuante da affrontare dal punto ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 17 ottobre 2020) Solitamente devastante, l’questa volta comprende cosa vuol dire stare dall’altra parte venendo travolta dal. Mai in partita al San Paolo gli uomini di Gasperini: sommersi già neltempo dalladi Gattuso che tiene in mano il match per tutta la sua durata, vincendo per 4 a 1. Ilè brioso, divertente: lontano dalla noia mortale della sua versione ancelottiana, ma anche dalla Disneyland sarrista. C’è meno ossessività per gli automatismi,diritrovato e tanta, tantissima intensità: e tantissima ne serve d’altronde per mettere in difficoltà l’, che è lapiù estenuante da affrontare dal punto ...

