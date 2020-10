MotoGP, Joan Mir: “Ho un buon passo per la gara, anche se le Yamaha sono forti” (Di sabato 17 ottobre 2020) Lo spagnolo della Suzuki Joan Mir guarda con fiducia al GP di Aragon, prova del Mondiale 2020 di MotoGP. In sesta posizione in griglia di partenza, l’iberico è convinto di disporre di un pacchetto adeguato e competitivo in vista della corsa domenicale. “sono contento di come sia andato il time-attack, perché una seconda fila è un ottimo risultato e le qualifiche non sono mai state il mio punto di forza. sono soddisfatto del feeling con la moto perché nella FP4 avevo un ottimo passo e questo mi dà fiducia se si pensa a domani. Le Yamaha sono forti, ma anche noi abbiamo buone possibilità“, le parole di Mir riportate da motociclismo.es. Alla domanda poi sulla ... Leggi su oasport (Di sabato 17 ottobre 2020) Lo spagnolo della SuzukiMir guarda con fiducia al GP di Aragon, prova del Mondiale 2020 di. In sesta posizione in griglia di partenza, l’iberico è convinto di disporre di un pacchetto adeguato e competitivo in vista della corsa domenicale. “contento di come sia andato il time-attack, perché una seconda fila è un ottimo risultato e le qualifiche nonmai state il mio punto di forza.soddisfatto del feeling con la moto perché nella FP4 avevo un ottimoe questo mi dà fiducia se si pensa a domani. Leforti, manoi abbiamoe possibilità“, le parole di Mir riportate da motociclismo.es. Alla domanda poi sulla ...

