Lombardia: ecco le nuove misure del governatore Fontana (Di sabato 17 ottobre 2020) Il Presidente della Lombardia Attilio Fontana ha preso delle decisioni per contrastare l'ondata di coronavirus. Un drastico taglio è stato dato alla movida, ritenuta all'unanimità principale responsabile del forte aumento dei casi, nelle ultime settimane. La decisione è frutto del conforto con i sindaci dei capoluoghi. Alla riunione ha partecipato anche Roberto Speranza, Ministro della Salute. A fronte di tale decisone, i bar, i pub, i ristoranti potranno solo servire ai tavoli dalle 18 fino alle 24, orario in cui è imposta la chiusura. Eccezione fatta per le aree di servizio e gli esercizi situati lungo le autostrade e nelle aerostazioni. Inoltre, è vietata la vendita da asporto di qualsiasi bevanda alcolica a partire dalle 18. Chiuderanno, poi, i distributori automatici di cibo e bevande dalle ...

