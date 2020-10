LIVE Moto2, GP Aragon 2020 in DIRETTA: ultimi minuti della Q1 (Di sabato 17 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.05 Ultimo giro per tutti, bandiera a scacchi! 16.03 Luthi strappa il quarto posto e si piazza alle spalle di Corsi. 16.00 Viergie è il primo degli esclusi davanti a Luthi. 15.59 Nessuno sembra in grado di impensierire il crono di Martin, saldamente leader della graduatoria con il tempo di 1.52.630. 15.56 Nagashima, Corsi e Syahrin si migliorano e si posizionano alle spalle di Jorge Martin. 15.55 La classifica dei tempi dopo il primo passaggio: 1 88 J. MARTIN 1:52.630 2 97 X. VIERGE +0.487 3 55 H. SYAHRIN +0.822 4 23 M. SCHROTTER +1.000 5 45 T. NAGASHIMA +1.101 6 24 S. CORSI +1.405 7 27 A. IZDIHAR +2.122 8 12 T. LUTHI +2.142 9 11 N. BULEGA +2.437 10 74 P. BIESIEKIRSKI +4.483 15.52 Attendiamo i primi ... Leggi su oasport (Di sabato 17 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.05 Ultimo giro per tutti, bandiera a scacchi! 16.03 Luthi strappa il quarto posto e si piazza alle spalle di Corsi. 16.00 Viergie è il primo degli esclusi davanti a Luthi. 15.59 Nessuno sembra in grado di impensierire il crono di Martin, saldamente leadergraduatoria con il tempo di 1.52.630. 15.56 Nagashima, Corsi e Syahrin si migliorano e si posizionano alle spalle di Jorge Martin. 15.55 La classifica dei tempi dopo il primo passaggio: 1 88 J. MARTIN 1:52.630 2 97 X. VIERGE +0.487 3 55 H. SYAHRIN +0.822 4 23 M. SCHROTTER +1.000 5 45 T. NAGASHIMA +1.101 6 24 S. CORSI +1.405 7 27 A. IZDIHAR +2.122 8 12 T. LUTHI +2.142 9 11 N. BULEGA +2.437 10 74 P. BIESIEKIRSKI +4.483 15.52 Attendiamo i primi ...

OA_Sport : LIVE Moto2, GP Aragon 2020 in DIRETTA: Di Giannantonio chiude in vetta su Lowes, dalle 15.50 le qualifiche - AlessioBrunori : RT @motograndprixit: #Moto2 | Gp @AragonMotorLand FP3: miglior tempo per @FabioDiggia21 - - motograndprixit : #Moto2 | Gp @AragonMotorLand FP3: miglior tempo per @FabioDiggia21 - - zazoomblog : LIVE Moto2 GP Aragon 2020 in DIRETTA: Sam Lowes vola Bezzecchi e Di Giannantonio inseguono a distanza - #Moto2… - OA_Sport : LIVE #Moto2, #AragonGP 2020 in DIRETTA: scatta la FP3, gli italiani vogliono rispondere a Sam #Lowes! #Marini… -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Moto2 LIVE Moto2, GP Aragon 2020 in DIRETTA: Di Giannantonio chiude in vetta su Lowes, dalle 15.50 le qualifiche OA Sport LIVE Moto2, GP Aragon 2020 in DIRETTA: Di Giannantonio chiude in vetta su Lowes, dalle 15.50 le qualifiche

15.30 Buon pomeriggio amici di OA Sport e benvenuti alle qualifiche della Moto2 per il GP d’Aragon. 12.39 Si chiude qui, dunque, la mattinata di Aragon. Grazie per la cortese attenzione, a più tardi p ...

MotoGP, GP Aragon. Le qualifiche: pole di Quartararo, 13° Dovizioso

Male anche Bagnaia, partirà 17°. Attenzione agli orari delle gare, posticipate per evitare il freddo del mattino: Moto3 alle 12, Moto2 alle 13:20, MotoGP alle 15 ...

15.30 Buon pomeriggio amici di OA Sport e benvenuti alle qualifiche della Moto2 per il GP d’Aragon. 12.39 Si chiude qui, dunque, la mattinata di Aragon. Grazie per la cortese attenzione, a più tardi p ...Male anche Bagnaia, partirà 17°. Attenzione agli orari delle gare, posticipate per evitare il freddo del mattino: Moto3 alle 12, Moto2 alle 13:20, MotoGP alle 15 ...