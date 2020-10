LIVE Cecchinato-Petrovic 6-1 6-0, ATP Sardegna 2020 in DIRETTA: il siciliano vola in finale! Ora la sfida a Djere (Di sabato 17 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Con l’approdo di Cecchinato al numero 77 (virtuale) del ranking ATP si chiude la nostra DIRETTA LIVE. Un saluto a tutti i lettori di OA Sport e buon proseguimento di giornata! Sarà dunque tra Cecchinato e Djere la finale dell’ATP 250 di Sardegna. MARCO Cecchinato IN finale! Sorride il siciliano, che vince 6-1 6-0 e torna in un ultimo atto ATP dopo venti mesi dall’ultima volta! 59 minuti la durata dell’incontro. 40-30 MATCH POINT Cecchinato: lunga la risposta di Petrovic. 30-30 Gran botta di rovescio e chiusura con il dritto verso destra di Petrovic. 30-15 Largo il rovescio di ... Leggi su oasport (Di sabato 17 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACon l’approdo dial numero 77 (virtuale) del ranking ATP si chiude la nostra. Un saluto a tutti i lettori di OA Sport e buon proseguimento di giornata! Sarà dunque trala finale dell’ATP 250 di. MARCOINSorride il, che vince 6-1 6-0 e torna in un ultimo atto ATP dopo venti mesi dall’ultima volta! 59 minuti la durata dell’incontro. 40-30 MATCH POINT: lunga la risposta di. 30-30 Gran botta di rovescio e chiusura con il dritto verso destra di. 30-15 Largo il rovescio di ...

