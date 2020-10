LIVE Cecchinato-Petrovic 6-1 5-0, ATP Sardegna 2020 in DIRETTA: l’azzurro serve per il match (Di sabato 17 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-15 Largo il rovescio di Petrovic. 15-15 Sistema tutto con la prima Cecchinato. 0-15 Primo punto vinto da Petrovic. 5-0 BREAK Cecchinato: Petrovic va verso la rete senza troppo criterio, Marco gli tira addosso il dritto e andrà ora a servire per chiudere. Vantaggio Cecchinato, PALLA BREAK: magnifica risposta di dritto! 40-40 Non passa il dritto di Cecchinato con Petrovic verso la rete e troppo spostato verso destra. 30-40 PALLA BREAK Cecchinato: doppio fallo di Petrovic. 30-30 Scambio a rete stavolta vinto da Petrovic, che chiama Cecchinato e poi chiude con il rovescio a campo vuoto. 15-30 Servizio e ... Leggi su oasport (Di sabato 17 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA30-15 Largo il rovescio di. 15-15 Sistema tutto con la prima. 0-15 Primo punto vinto da. 5-0 BREAKva verso la rete senza troppo criterio, Marco gli tira addosso il dritto e andrà ora a servire per chiudere. Vantaggio, PALLA BREAK: magnifica risposta di dritto! 40-40 Non passa il dritto diconverso la rete e troppo spostato verso destra. 30-40 PALLA BREAK: doppio fallo di. 30-30 Scambio a rete stavolta vinto da, che chiamae poi chiude con il rovescio a campo vuoto. 15-30 Servizio e ...

