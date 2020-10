L’Atalanta riabbraccia Ilicic | “Ci sei mancato”

Leggi su alfredopedulla

(Di sabato 17 ottobre 2020) Un periodo buio quello post-lockdown per Josipcon l’Atalanta che ha dovuto fare a meno di una delle sue stelle. Oggi, nel girono del compleanno della Dea, nonostante l’amara sconfitta rimediata contro il Napoli, il club bergamasco hato l’attaccante sloveno salutandolo sui social: “Ci sei mancato, Josip” Ci sei mancato, Josip We missed you, Jojo ⠀#Iličić #GoAtalantaGo pic.twitter.com/8wKtizvmoR — Atalanta B.C. (@Atalanta BC) October 17, 2020 Foto: twitter Atalanta L'articolo L’Atalanta: “Ci sei mancato” proviene da Alfredo Pedullà.