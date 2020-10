La sofferenza nascosta dietro le urla e la rabbia (Di sabato 17 ottobre 2020) Fermati, respira, piangi se serve, ma non nascondere la tua sofferenza dietro l’ira funesta e la rabbia che, prima o poi, ti consumeranno. E lo capisco che, se ti senti attaccata o ferita, la tua immediata reazione è quella di aggredire chi, in quel momento consideri un tuo nemico, ma questo non farà che creare ancora più danni. C’è tanta sofferenza nascosta dietro la rabbia, ma nessuno ti capisce e questo ti fa ancora più male. Così urli, offendi, sbraiti contro chiunque ti delude o non prova neanche a capirti, perché ci rimani male, perché sei più fragile di quanto vuoi ammettere, ma preferisci farti dominare dalla collera piuttosto che mostrare agli altri le tue lacrime. Discussioni furiose ... Leggi su dilei (Di sabato 17 ottobre 2020) Fermati, respira, piangi se serve, ma non nascondere la tual’ira funesta e lache, prima o poi, ti consumeranno. E lo capisco che, se ti senti attaccata o ferita, la tua immediata reazione è quella di aggredire chi, in quel momento consideri un tuo nemico, ma questo non farà che creare ancora più danni. C’è tantala, ma nessuno ti capisce e questo ti fa ancora più male. Così urli, offendi, sbraiti contro chiunque ti delude o non prova neanche a capirti, perché ci rimani male, perché sei più fragile di quanto vuoi ammettere, ma preferisci farti dominare dalla collera piuttosto che mostrare agli altri le tue lacrime. Discussioni furiose ...

Marcell37559630 : @GrandeFratello Quanta sofferenza nascosta in questa ragazza ,speriamo che la vita le dia tanta gioia e serenità. - Lapiccolavolpe1 : Solo io per la scena finale trattenevo il respiro...kerem è riuscito a farci percepire la sofferenza di serkan nasc… - thatbitchgds : RT @accirtgds: @sparitagds @minigds @gdschloe era da sempre nascosta dietro il velo del sarcasmo, dell'indifferenza per proteggersi da qual… - minigds : RT @accirtgds: @sparitagds @minigds @gdschloe era da sempre nascosta dietro il velo del sarcasmo, dell'indifferenza per proteggersi da qual… - accirtgds : @sparitagds @minigds @gdschloe era da sempre nascosta dietro il velo del sarcasmo, dell'indifferenza per proteggers… -

Ultime Notizie dalla rete : sofferenza nascosta La sofferenza nascosta dietro le urla e la rabbia DiLei L’insostenibile “leggerezza” della serie A

“Se non finisce il campionato purtroppo fallisce il calcio”. E’ questo l’ennesimo grido d’allarme lanciato ieri da Luigi De Siervo, ad della Lega serie A. Dietro quella frase, però, si nascondo un muc ...

Artrosi,ne soffre 1 cane su 5.Ecco test per scovare malattia

Pigrizia o stanchezza, difficoltà nel salire le scale, cambiamento di abitudini del sonno o alimentari. Sintomi che, per quanto riguarda l'amico a quattro zampe, devono far accendere un campanello d'a ...

“Se non finisce il campionato purtroppo fallisce il calcio”. E’ questo l’ennesimo grido d’allarme lanciato ieri da Luigi De Siervo, ad della Lega serie A. Dietro quella frase, però, si nascondo un muc ...Pigrizia o stanchezza, difficoltà nel salire le scale, cambiamento di abitudini del sonno o alimentari. Sintomi che, per quanto riguarda l'amico a quattro zampe, devono far accendere un campanello d'a ...