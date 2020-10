Inter, tampone negativo per Nainggolan (Di sabato 17 ottobre 2020) Radja Nainggolan ha ricevuto la notizia della negatività al tampone Covid-19, dopo la positività dei giorni scorsi. Sembra quindi volgere al meglio la situazione del centrocampista belga dell’Inter, che conferma la buona notizia sulle sue Instagram Stories: “negativo” il semplice messaggio di Nainggolan, accompagnato da emoticon che descrivono meglio delle parole la sua soddisfazione per il risultato del test. Il tutto mentre il giocatore sta seguendo da casa il derby contro il Milan. Leggi su sportface (Di sabato 17 ottobre 2020) Radjaha ricevuto la notizia della negatività alCovid-19, dopo la positività dei giorni scorsi. Sembra quindi volgere al meglio la situazione del centrocampista belga dell’, che conferma la buona notizia sulle sue Instagram Stories: “” il semplice messaggio di, accompagnato da emoticon che descrivono meglio delle parole la sua soddisfazione per il risultato del test. Il tutto mentre il giocatore sta seguendo da casa il derby contro il Milan.

GoalItalia : L'Inter può sorridere: Nainggolan negativo al tampone ?? - NormanUncle : RT @ilsensocritico: Il Parma ha 6 giocatori positivi al tampone, esattamente come l'Inter, però andrà regolarmente a Udine a giocare la sua… - ilsensocritico : Il Parma ha 6 giocatori positivi al tampone, esattamente come l'Inter, però andrà regolarmente a Udine a giocare la… - InterFanTV : Oltre a #Bastoni, ieri negativo e recuperato per la #Champions, anche #Skriniar ieri ha fatto il tampone in Slovacc… - bianca_caimi : RT @passione_inter: UFFICIALE - Negativo il tampone di Bastoni: l'annuncio via social. Ecco cosa lo attende adesso - -