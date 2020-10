Inps | attenzione alla truffa delle false mail del bonus 600 euro

(Di sabato 17 ottobre 2020)nuova ondata di phishing. La Polizia Postale lancia un’altra allertacol fintoda 600. Dati personali e bancari in pericolo. L’ultima allerta della Polizia Postale mette in guardia su una nuova massiva attività di invio di econcomunicazioni dell’, così come riportato in un nuovo post, con …

anna_veraldi : RT @Soverato: Attenzione: INPS nuova ondata di phishing, la Polizia Postale lancia un’allerta - Soverato : Attenzione: INPS nuova ondata di phishing, la Polizia Postale lancia un’allerta - GicoBellani : Attenzione. Importante aggiornamento. Un mio collega è riuscito, usando un PC DEL 2008!!!! #InpsComunica #INPS… -

Ultime Notizie dalla rete : Inps attenzione

Piacenza24

Pensioni all'estero: al via la prima fase di controlli. I pensionati dovranno presentare la documentazione con cui accertare l'esistenza in vita entro febbraio 2021, pena la sospensione dei pagamenti.IGNORATE MAIL DI CUI NON SIA POSSIBILE ACCERTARE IL DESTINATARIO CHE FANNO RIFERIMENTO IN TUTTO O IN PARTE A INPS. CADERE NELL’ERRORE POTREBBE VOLER DIRE ADDIO AL PROPRIO DENARO.