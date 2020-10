In ginocchio da Bertolaso: ora i Cinquestelle invocano l’Ospedale Fiera per la terapia intensiva (Di sabato 17 ottobre 2020) L’ospedale Fiera di Milano tanto demonizzato dai giallorossi ora diventa per i grillini indispensabile. «Se, disgraziatamente, le cose dovessero continuare a peggiorare, la struttura in Fiera sarebbe pronta per accogliere i pazienti bisognosi di un posto letto in terapia intensiva?». Lo chiede il capogruppo dei 5Stelle alla Regione Lombardia Massimo De Rosa. Lo stesso che dopo l’apertura dell’ospedale Fiera aveva detto: «Con 21 milioni si sarebbero potuti comprare circa 5 milioni di test pungidito e monitorare così il contagio in metà dei cittadini lombardi». Ospedale Fiera, la Lega contro i 5S Gli ha replicato il leghista Roberto Anelli, capogruppo della Lega al Pirellone. «C’è da rimanere basiti davanti ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 17 ottobre 2020) L’ospedaledi Milano tanto demonizzato dai giallorossi ora diventa per i grillini indispensabile. «Se, disgraziatamente, le cose dovessero continuare a peggiorare, la struttura insarebbe pronta per accogliere i pazienti bisognosi di un posto letto in?». Lo chiede il capogruppo dei 5Stelle alla Regione Lombardia Massimo De Rosa. Lo stesso che dopo l’apertura dell’ospedaleaveva detto: «Con 21 milioni si sarebbero potuti comprare circa 5 milioni di test pungidito e monitorare così il contagio in metà dei cittadini lombardi». Ospedale, la Lega contro i 5S Gli ha replicato il leghista Roberto Anelli, capogruppo della Lega al Pirellone. «C’è da rimanere basiti davanti ...

