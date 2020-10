Il lockdown ‘è una rottura’ e i politici ‘sono incapaci’? Allora provateci voi (Di sabato 17 ottobre 2020) Sento che purtroppo l’Italia si sta avviando verso una seconda fase di lockdown, visto l’aumento esponenziale dei nuovi contagi e la crescente preoccupazione riguardo alla tenuta del sistema sanitario, in particolar modo per quanto concerne i posti letto in terapia intensiva. Vivo a Melbourne, città che compete per il poco ambito premio mondiale del lockdown più lungo e duro degli ultimi mesi, da noi iniziato il 16 marzo. Aspettiamo per domani buone notizie dal nostro Governatore Daniel Andrews, che ha promesso di togliere alcune restrizioni in considerazione della diminuzione dei casi nello Stato del Victoria, di cui Melbourne è la capitale. Tanto per darvi un’idea dei numeri, nelle ultime 48 ore abbiamo avuto 3 nuovi casi accertati. Come potete capire, non un bollettino di guerra. Ma il lockdown, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 17 ottobre 2020) Sento che purtroppo l’Italia si sta avviando verso una seconda fase di, visto l’aumento esponenziale dei nuovi contagi e la crescente preoccupazione riguardo alla tenuta del sistema sanitario, in particolar modo per quanto concerne i posti letto in terapia intensiva. Vivo a Melbourne, città che compete per il poco ambito premio mondiale delpiù lungo e duro degli ultimi mesi, da noi iniziato il 16 marzo. Aspettiamo per domani buone notizie dal nostro Governatore Daniel Andrews, che ha promesso di togliere alcune restrizioni in considerazione della diminuzione dei casi nello Stato del Victoria, di cui Melbourne è la capitale. Tanto per darvi un’idea dei numeri, nelle ultime 48 ore abbiamo avuto 3 nuovi casi accertati. Come potete capire, non un bollettino di guerra. Ma il, ...

