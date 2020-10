Grande Fratello Vip 5 le nomination di venerdì 16 ottobre (video) (Di sabato 17 ottobre 2020) Grande Fratello Vip 5 i nominati di venerdì 16 ottobre sono Matilde, Guenda, Andrea e Maria Teresa (video) Puntata accesa quella di venerdì 16 ottobre su Canale 5 per il Grande Fratello Vip con Alfonso Signorini che promette l’arrivo di nuovi vipponi (da lunedì?) anche perchè bisogna andare avanti fino a febbraio quindi qualche ricambio è necessario. Soprattutto è stata un’altra serata di nomination. E le nomination di venerdì 16 ottobre del Grande Fratello Vip 5 sono importanti perchè lunedì tra quei nomi ci sarà un nuovo eliminato e i nomi in nomination sono Matilde, Guenda, Andrea e ... Leggi su dituttounpop (Di sabato 17 ottobre 2020)Vip 5 i nominati di venerdì 16sono Matilde, Guenda, Andrea e Maria Teresa () Puntata accesa quella di venerdì 16su Canale 5 per ilVip con Alfonso Signorini che promette l’arrivo di nuovi vipponi (da lunedì?) anche perchè bisogna andare avanti fino a febbraio quindi qualche ricambio è necessario. Soprattutto è stata un’altra serata di. E ledi venerdì 16delVip 5 sono importanti perchè lunedì tra quei nomi ci sarà un nuovo eliminato e i nomi insono Matilde, Guenda, Andrea e ...

GrandeFratello : The winner is... ?? [Continuate a commentare tutti i giorni la diretta di Grande Fratello con l’hashtag #GFVIP! I t… - LegaSalvini : 'CONTE VUOLE LA POLIZIA NEI CONDOMINI'. SALVINI ALL'ATTACCO: NEANCHE IL GRANDE FRATELLO - IlContiAndrea : Ma è uno scherzo? “La quinta edizione del #GFVip che si sarebbe dovuta concludere lunedì 2 dicembre si allunga di… - bluesuol : RT @fvnzioniamo: LA STANZA BLU È RIUSCITA A MANDARE IN NOMINATION COMODINO ZELLETTA SIETE VOI IL GRANDE FRATELLO SIETE VOI #gfvip - Vanessa27536769 : Vorrei che Pier la trattasse come tutte le altre semplicemente come amica...per vedere lei cosa fa...se si innervo… -

Ultime Notizie dalla rete : Grande Fratello Grande Fratello Vip, Paolo Bonolis rimprovera in diretta Alfonso Signorini: «Il passero solitario...» Il Messaggero Grande Fratello Vip 5 le nomination di venerdì 16 ottobre (video)

Puntata accesa quella di venerdì 16 ottobre su Canale 5 per il Grande Fratello Vip con Alfonso Signorini che promette l’arrivo di nuovi vipponi (da lunedì?) anche perchè bisogna andare avanti fino a ...

Grande Fratello Vip, nuovi concorrenti entrano nella casa: Simone Susinna e una giornalista del Tg5

Grande Fratello Vip, presto nella casa nuovi ingressi: Simone Susinna e una giornalista del Tg5. Dopo averlo anticipato nell'anteprima Alfonso Signorini ha comunicato anche agli inquilini della casa l ...

Puntata accesa quella di venerdì 16 ottobre su Canale 5 per il Grande Fratello Vip con Alfonso Signorini che promette l’arrivo di nuovi vipponi (da lunedì?) anche perchè bisogna andare avanti fino a ...Grande Fratello Vip, presto nella casa nuovi ingressi: Simone Susinna e una giornalista del Tg5. Dopo averlo anticipato nell'anteprima Alfonso Signorini ha comunicato anche agli inquilini della casa l ...