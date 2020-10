Dopo Lino Guanciale anche Serena Rossi nel remake italiano di This Is Us? Prime indiscrezioni sulla fiction Noi (Di sabato 17 ottobre 2020) Ci sarà anche Serena Rossi nel cast del remake italiano di This Is Us? Non c’è ancora nessuna conferma, eppure continuano a uscire le Prime indiscrezioni sull’adattamento dell’amata serie americana che in patria ha registrato il record di ascolti. Incentrata sulla vita della famiglia Pearson, la versione originale della NBC segue gli eventi passati, presenti e futuri dei suoi componenti. La casa di produzione Cattleya aveva annunciato l’ambizioso adattamento italiano lo scorso maggio; un progetto su cui ripone molta fiducia, Dopo l’ottimo responso del remake di Parenthood, ovvero Tutto Può Succedere, andato in onda su Rai1. Ed ... Leggi su optimagazine (Di sabato 17 ottobre 2020) Ci sarànel cast deldiIs Us? Non c’è ancora nessuna conferma, eppure continuano a uscire lesull’adattamento dell’amata serie americana che in patria ha registrato il record di ascolti. Incentratavita della famiglia Pearson, la versione originale della NBC segue gli eventi passati, presenti e futuri dei suoi componenti. La casa di produzione Cattleya aveva annunciato l’ambizioso adattamentolo scorso maggio; un progetto su cui ripone molta fiducia,l’ottimo responso deldi Parenthood, ovvero Tutto Può Succedere, andato in onda su Rai1. Ed ...

