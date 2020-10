DIRETTA Sci alpino, seconda manche femminile Soelden LIVE: Bassino e Brignone sognano la doppietta (Di sabato 17 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.03: 41 centesimi di ritardo per la canadese Grenier. Un ritorno comunque importante per la nordamericana. 13.01: Chiude la sua prova la norvegese Norbye. Da segnalare una visibilità certamente migliore rispetto alla prima manche. 13.00: SI COMINCIA! 12.57: La prima a scendere nella seconda manche sarà la norvegese Kaja Norbye. Da segnalare che la tracciatura è del tecnico italiano Simoncelli. 12.53: Particolare attenzione alla norvegese Holtmann e alla neozelandese Robinson. Soprattutto quest’ultima ha vinto lo scorso anno a Soelden e proverà a recuperare nella seconda manche. 12.51: Sono solo due le vittorie azzurre a Soelden. L’ultima è quella ... Leggi su oasport (Di sabato 17 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.03: 41 centesimi di ritardo per la canadese Grenier. Un ritorno comunque importante per la nordamericana. 13.01: Chiude la sua prova la norvegese Norbye. Da segnalare una visibilità certamente migliore rispetto alla prima. 13.00: SI COMINCIA! 12.57: La prima a scendere nellasarà la norvegese Kaja Norbye. Da segnalare che la tracciatura è del tecnico italiano Simoncelli. 12.53: Particolare attenzione alla norvegese Holtmann e alla neozelandese Robinson. Soprattutto quest’ultima ha vinto lo scorso anno ae proverà a recuperare nella. 12.51: Sono solo due le vittorie azzurre a. L’ultima è quella ...

