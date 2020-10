Covid, Angela Merkel ai tedeschi: 'State a casa per favore' (Di sabato 17 ottobre 2020) Dopo il nuovo picco di casi di coronavirus in Germania, 7.830 nelle ultime 24 ore,, la cancelliera Angela Merkel chiede ai tedeschi: 'Per favore, reState a casa il più possibile'. E spiega: '... Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 17 ottobre 2020) Dopo il nuovo picco di casi di coronavirus in Germania, 7.830 nelle ultime 24 ore,, la cancellierachiede ai: 'Per, reil più possibile'. E spiega: '...

MediasetTgcom24 : Covid, Angela Merkel ai tedeschi: 'State a casa per favore' #angelamerkel - Ettore_Rosato : Il #Covid ha fatto migliaia di vittime.Impone l’isolamento,onere pesante per le persone anziane. Nonna Angela compi… - emanuele1980ott : RT @MediasetTgcom24: Covid, Angela Merkel ai tedeschi: 'State a casa per favore' #angelamerkel - funnyfanny74 : RT @AddoloratoIniet: #RESET2021 - La #Newsletter sulle elezioni tedesche. Fra meno di un anno la #Germania torna al voto, senza Angela Mer… - Andyphone : RT @MediasetTgcom24: Covid, Angela Merkel ai tedeschi: 'State a casa per favore' #angelamerkel -