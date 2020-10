Coronavirus, oltre 15mila casi in Gb, 8mila in Germania. Merkel: "State a casa" (Di sabato 17 ottobre 2020) Continua a salire la curva dei contagi da Coronavirus in tutta Europa mentre complessivamente nel mondo i contagi hanno raggiunto quota 39,3 milioni e i morti quota 1,1 milioni. In particolare sono ... Leggi su quotidiano (Di sabato 17 ottobre 2020) Continua a salire la curva dei contagi dain tutta Europa mentre complessivamente nel mondo i contagi hanno raggiunto quota 39,3 milioni e i morti quota 1,1 milioni. In particolare sono ...

Tg3web : Coronavirus, un nuovo record di infezioni in Germania dove sono stati registrati oltre 7.000 nuovi contagiati. Berl… - frankiehinrgmc : In Lombardia hanno decretato lo stop alle visite nelle RSA. Vi racconto la mia esperienza. Mia suocera Anna è ospit… - RegioneER : #SanitàEr #Coronavirus: su oltre 13.500 TAMPONI EFFETTUATI 544 i NUOVI POSITIVI, di cui 252 ASINTOMATICI da screeni… - bastaCasta : RT @RaiNews: #Coronavirus E' ancora record giornaliero di contagi. I guariti sono 1.255 - fmonta77 : RT @RegioneER: #Coronavirus: in @RegioneER su oltre 13.300 TAMPONI effettuati, 641 nuovi positivi. 282 ASINTOMATICI da screening regionali.… -