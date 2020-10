Coronavirus | l’Asl Na1 prepara il piano di chiusura dei reparti

Leggi su ildenaro

(Di sabato 17 ottobre 2020) “Abbiamo avviato una serie di riunioni con tutti i direttori degli ospedali di Napoli per decidere undi chiusure di, senza interrompere l’assistenza sanitaria ma garantendo l’ampliamento richiesto dall’Unita’ di crisi dei posti letto per il covid19”. Lo afferma all’Ansa Ciro Verdoliva, direttore generale dell’Asl Napoli 1 che ha convocato in una riunione online i responsabili dei nosocomi partenopei. “A breve inviamo alla Regione il nostro– spiega Verdoliva – per avere l’approvazione finale e procedere. La sospensione delle attivita’ del regime di elezione partita da oggi ci consente di effettuare solo gli interventi urgenti e ci permette di recuperare spazi e personale tra cui gli anestesisti”. Il regime di elezione fermato da oggi ...