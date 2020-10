Coronavirus, arriva il nuovo DPCM: tutte le ipotesi in campo, dal coprifuoco alla stretta a sport e molte attività (Di sabato 17 ottobre 2020) E’ terminato nella notte il vertice tra i capi delegazione e il premier Giuseppe Conte a Palazzo Chigi, incentrato sulla manovra: sul tavolo della riunione l’emergenza Covid e le possibili misure di ulteriori restrizioni da mettere nel prossimo DPCM. nuovo DPCM, prosegue il confronto: ipotesi coprifuoco sul tavolo del Governo Chiusura dei locali (ristoranti, bar, pub) tra le 22 e le 23, da modulare con stretta maggiore nei weekend: potrebbe essere una delle misure contenute in un nuovo DPCM con regole anti Covid ancora più stringenti. Se n’è discusso nella lunga riunione di maggioranza convocata a palazzo Chigi con il doppio ordine del giorno: manovra e Covid. L’ipotesi resta quella di ... Leggi su meteoweb.eu (Di sabato 17 ottobre 2020) E’ terminato nella notte il vertice tra i capi delegazione e il premier Giuseppe Conte a Palazzo Chigi, incentrato sulla manovra: sul tavolo della riunione l’emergenza Covid e le possibili misure di ulteriori restrizioni da mettere nel prossimo, prosegue il confronto:sul tavolo del Governo Chiusura dei locali (ristoranti, bar, pub) tra le 22 e le 23, da modulare conmaggiore nei weekend: potrebbe essere una delle misure contenute in uncon regole anti Covid ancora più stringenti. Se n’è discusso nella lunga riunione di maggioranza convocata a palazzo Chigi con il doppio ordine del giorno: manovra e Covid. L’resta quella di ...

