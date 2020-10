Convocati Torino | prima per Gojak e Bonazzoli L’elenco completo

(Di sabato 17 ottobre 2020) Marco Giampaolo ha diramato la lista deiper la gara contro il Cagliari. Ecco l’elencodei calciatori Marco Giampaolo ha diramato la lista dei calciatoriper la gara contro il Cagliari. Ecco l’elencodei calciatori a disposizione con lachiamata per i nuovi acquisti. PORTIERI: MILINKOVIC-SAVIC, ROSATI, SIRIGU, UJKANIDIFENSORI: ANSALDI, BREMER, BUONGIORNO, LYANCO, MURRU, NKOULOU, RODRIGUEZ, SINGO, VOJVODACENTROCAMPISTI:, LINETTY, LUKIC, MEITE, RINCON, SEGREATTACCANTI: BELOTTI,, EDERA, MILLICO, VERDI Leggi su Calcionews24.com

sportface2016 : #TorinoCagliari: i 24 convocati granata - Calcio_Casteddu : Qui #Torino – I convocati. Assenti #Zaza e #Izzo #CalcioCasteddu - Toro_News : I convocati di Giampaolo per #TorinoCagliari. Assenti Izzo, Ferigra e Zaza - sportli26181512 : Convocati Torino: fuori Zaza, c'è Rodriguez: Il tecnico Marco Giampaolo ha selezionato 24 calciatori per...… - CentotrentunoC : #CAGLIARI ???? I CONVOCATI #TorinoCagliari Spiccano le assenze di #Tripaldelli, #Ceppitelli e #Bradaric nella trasf… -

Ultime Notizie dalla rete : Convocati Torino

Marco Giampaolo ha diramato la lista dei convocati per la gara contro il Cagliari. Ecco l’elenco completo dei calciatori Marco Giampaolo ha diramato la lista dei calciatori convocati per la gara ...Il Torino affronta il Cagliari nella 4ª giornata di Serie A: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.