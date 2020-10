Cartelle esattoriali, ripresa l’attività dell’Agenzia delle Entrate: tornano avvisi di pagamento e riscossione (Di sabato 17 ottobre 2020) Brutte notizie per chi è in debito con il Fisco italiano: la tregua decretata in piena emergenza Coronavirus è finita, l’attività di riscossione dell’Agenzia delle Entrate adesso riprenderà a pieno ritmo e, con essa, anche l’invio delle Cartelle esattoriali. Sospensione Cartelle esattoriali e avvisi di accertamento: dal Cura Italia alla proroga al 15 ottobre La sospensione dei pagamenti era stata approvata con l’emanazione del decreto Cura Italia, così, a partire dall’8 marzo, i contribuenti in debito con l’Erario non avrebbero dovuto preoccuparsi della loro posizione pendente nei confronti del Fisco. Lo stop all’invio delle ... Leggi su quifinanza (Di sabato 17 ottobre 2020) Brutte notizie per chi è in debito con il Fisco italiano: la tregua decretata in piena emergenza Coronavirus è finita, l’attività didell’Agenziaadesso riprenderà a pieno ritmo e, con essa, anche l’invio. Sospensionedi accertamento: dal Cura Italia alla proroga al 15 ottobre La sospensione dei pagamenti era stata approvata con l’emanazione del decreto Cura Italia, così, a partire dall’8 marzo, i contribuenti in debito con l’Erario non avrebbero dovuto preoccuparsi della loro posizione pendente nei confronti del Fisco. Lo stop all’invio...

Brutte notizie per chi è in debito con il Fisco italiano: la tregua decretata in piena emergenza Coronavirus è finita, l’attività di riscossione dell’Agenzia delle Entrate adesso riprenderà a pieno ...

Blocco delle ingiunzioni di pagamento e delle procedure esecutive ma resta confermata la ripartenza delle cartelle esattoriali. E’ l’accordo raggiunto la scorsa notte, a quanto apprende l’ANSA, nel ...

Blocco delle ingiunzioni di pagamento e delle procedure esecutive ma resta confermata la ripartenza delle cartelle esattoriali. E' l'accordo raggiunto la scorsa notte, a quanto apprende l'ANSA, nel ...