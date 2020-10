Ballando con le stelle 2020 classifica quinta puntata, Alessandra Mussolini e Maykel Fonts vincitori, eliminati Catalani-Villfor e Sastri-Di Pasquale (Di domenica 18 ottobre 2020) Ballando con le stelle 2020 classifica quinta puntata Dopo la quarta puntata, Alessandra Mussolini e Maykel Fonts sono i vincitori della quinta puntata. La ... Leggi su spettacoloitaliano (Di domenica 18 ottobre 2020)con leDopo la quartasono idella. La ...

Ballando_Rai : ?? SPAREGGIO ?? ?? Se vuoi salvare #MarcoDeAngelis e @Vittoriaschisan vota con un cuore ?? #BallandoConLeStelle - Ballando_Rai : ?? Per sostenere @cdgherardesca e @Saradivaira vota con un cuore ?? #BallandoConLeStelle - Ballando_Rai : ?? Per sostenere @ElisaIsoardi e @Raimondo_Todaro vota con un cuore ?? #BallandoConLeStelle - Federic94876253 : @milly_carlucci @Ballando_Rai @Ale_Mussolini_ @MaykelFonts76 #Canino non da’ giudizi perché ha risentimento nei con… - infoitcultura : Elisa Isoardi, incidente a Ballando con le Stelle. Todaro: ferma, ti fai male -