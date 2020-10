Al comandante Gennaro Arma il Premio S.Michele d’oro

Leggi su ildenaro

(Di sabato 17 ottobre 2020) IlSand’Oro 2020, che ogni anno il Comune di Castiglion Fiorentino (Arezzo) assegna ad una personalita’ che si e’ distinta per il suo comportamento, quest’anno va al, che durante la prima emergenza Covid si trovava a bordo della nave da crociera Diamond Princess quando i circa 3700 passeggeri sono rimasti bloccati dalla quarantena a Yokohama in Giappone perche’ 705 erano positivi al covid., 45 anni originario di Sorrento (Napoli) e soprannominato ‘The brave captain’, fu l’ultimo a sbarcare dalla nave e ogni giorno comunicava con l’altoparlante le ultime notizie ai passeggeri, senza pero’ diffondere allarmismi, per tenerli sereni, cercando al tempo stesso di soddisfare ogni esigenza e ...