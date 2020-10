Yari Carrisi augura la morte a Barbara d’Urso: il giudice lo condanna (Di venerdì 16 ottobre 2020) Yari Carrisi, lo scorso Aprile, ha augurato la morte alla conduttrice Barbara d’Urso. Il giudice, a distanza di mese, lo ha condannato. Yari Carrisi, come i più informati ricorderanno bene, durante il mese di Aprile, in pieno lockdown, si era duramente scagliato sul suo profilo Instagram contro Barbara d’Urso, augurandole la morte. Il suo gesto, … L'articolo Yari Carrisi augura la morte a Barbara d’Urso: il giudice lo condanna è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di venerdì 16 ottobre 2020), lo scorso Aprile, hato laalla conduttriced’Urso. Il, a distanza di mese, lo hato., come i più informati ricorderanno bene, durante il mese di Aprile, in pieno lockdown, si era duramente scagliato sul suo profilo Instagram controd’Urso,ndole la. Il suo gesto, … L'articololad’Urso: illoè stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

trash_italiano : Yari Carrisi dichiarato colpevole e condannato dal tribunale per aver augurato la morte a Barbara d’Urso - ImpieriFilippo : RT @tempoweb: Augurò la morte a Barbara D'Urso Condannato Yari Carrisi - JustRiccardo : RT @bdu_tv: Yari Carrisi dichiarato colpevole e condannato dal tribunale per aver augurato la morte a @carmelitadurso #barbaradurso https:/… - flamanc24 : RT @trash_italiano: Yari Carrisi dichiarato colpevole e condannato dal tribunale per aver augurato la morte a Barbara d’Urso - MassimoSantoma2 : RT @ilgiornale: Yari Carrisi ha augurato la morte a Barbara d'Urso e per questo motivo è stato emesso nei suoi confronti un decreto penale… -