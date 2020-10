Vicesindaco di Azzano ricoverato a New York per Covid: "Conto di 100mila dollari per 17 giorni" (Di venerdì 16 ottobre 2020) Centomila dollari di ospedale più 2500 per aver percorso 800 metri in ambulanza: questo è il Conto che si è visto presentare a New York Francesco Persico, 33 anni, elettricista della Automazione 2001 e Vicesindaco di centrodestra ad Azzano San Paolo, ricoverato per Covid a 6000 km da casa. A raccontare la sua storia è il Corriere della Sera. Il paziente ricorda quella prima domanda appena uscito dall’isolamento: “Con cosa paga?”“Per fortuna, e ringrazio la mia azienda, ero assicurato ma in quel momento il timore era forte anche a casa, con il costo di 8.000 dollari al giorno in terapia intensiva. Una clausola diceva che l’assicurazione non avrebbe pagato se l’Oms avesse dichiarato la ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 16 ottobre 2020) Centomiladi ospedale più 2500 per aver percorso 800 metri in ambulanza: questo è ilche si è visto presentare a NewFrancesco Persico, 33 anni, elettricista della Automazione 2001 edi centrodestra adSan Paolo,pera 6000 km da casa. A raccontare la sua storia è il Corriere della Sera. Il paziente ricorda quella prima domanda appena uscito dall’isolamento: “Con cosa paga?”“Per fortuna, e ringrazio la mia azienda, ero assicurato ma in quel momento il timore era forte anche a casa, con il costo di 8.000al giorno in terapia intensiva. Una clausola diceva che l’assicurazione non avrebbe pagato se l’Oms avesse dichiarato la ...

