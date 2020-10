Uefa, le indicazioni di Ceferin: le Final Four di Champions League e l’annuncio sull’Europeo (Di venerdì 16 ottobre 2020) C’è ancora incertezza legata al mondo del calcio a causa della pandemia da Coronavirus. Gli argomenti molto caldi sono quelli legati al nuovo format della Champions League ma soprattutto all’Europeo. Sono arrivate indicazioni da parte del presidente della Uefa Aleksander Ceferin in una lunga intervista concessa a ‘#Vamos’, programma di Movistar. Champions League – “Rivoluzione format? I club sono stati contenti di come siamo riusciti a portare in fondo la competizione in una situazione tanto complicata, con la pandemia di Coronavirus che ha stravolto tutto. In futuro, una fase Finale a 8 sarebbe complicata per il calendario. Una Final Four, una settimana di grande calcio, ... Leggi su calcioweb.eu (Di venerdì 16 ottobre 2020) C’è ancora incertezza legata al mondo del calcio a causa della pandemia da Coronavirus. Gli argomenti molto caldi sono quelli legati al nuovo format dellama soprattutto all’Europeo. Sono arrivateda parte del presidente dellaAleksanderin una lunga intervista concessa a ‘#Vamos’, programma di Movistar.– “Rivoluzione format? I club sono stati contenti di come siamo riusciti a portare in fondo la competizione in una situazione tanto complicata, con la pandemia di Coronavirus che ha stravolto tutto. In futuro, una fasee a 8 sarebbe complicata per il calendario. Una, una settimana di grande calcio, ...

