Terremoto al largo di Calabria e Sicilia | nel Mar Ionio meridionale DATI e MAPPE

Ultime Notizie dalla rete : Terremoto largo

Forte scossa di terremoto M 4.8 al largo del Cile Nella giornata di oggi, martedì 13 ottobre 2020, la terra ha tremato con grande intensità in ?Non c'è pace per il Comune di San Giuseppe Jato (Palermo): dopo le dimissioni di mercoledì del sindaco del paese Rosario Agostaro per aver ricevuto un'ispezione per delle presunte infiltrazioni mafios ...